Leja e qarkullimit për biçikleta “shkrin” së qeshuri Fevziun, koleksionisti: Kishin dhe targa

Shpërndaje







22:55 30/05/2023

Koleksionisti, Arben Përrenjasi ka sjellë mbrëmjen e sotme në emisionin “Opinion” në Tv Klan disa nga dokumentet e lejeve të drejtimit të mjeteve ndër vite.

Mes tyre, ka sjellë edhe një leje qarkullimi për biçikleta që daton në vitin 1940, e cila ka sjellë mjaft nota humori në studio dhe ka “shkrirë” së qeshuri gazetarin Fevziu.

Arben Përrenjasi: Unë kam sjellë disa nga dokumentet që janë interesante për t’u ndarë me publikun. Kjo është interesante, leje qarkullimi për biçikleta.

Blendi Fevziu: (Qesh) Leje qarkullimi për biçikletë, Lefter Goga, Durrës, leje qarkullimi për biçikletë me numër 2975.

Arben Përrenjasi: Po, me dijeninë time, biçikletat ishin të pajisura dhe me targa dhe dokumenti që kam për lejen e fundit e qarkullimit që kam për biçikleta daton në 1957. Kjo është e 1940-ës, por deri më 1957-ën, biçikletat ishin me leje qarkullimi.

Blendi Fevziu: (Qesh) Domethënë, duhej të merrje edhe leje qarkullimi për biçikletën?

Arben Përrënjasi: Po./tvklan.al