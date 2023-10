Leja për t’u betuar, sot seanca për Fredi Belerin

Shpërndaje







11:58 10/10/2023

Ditën e sotme zhvillohet në Gjykatën e Durrësit seanca për shqyrtimin e kërkesës së Belerit për t’u lënë i lirë përkohësisht sa për të bërë betimin e tij si kryetar bashkie. Gazetarja Enkeleda Arapi ka mësuar se kjo çështje gjykohet nga gjyqtarja Entela Shedola, e cila ka marrë në shqyrtim këtë kërkesë.

Kjo çështje ka pasur interes të lartë. Atje është prezente edhe ambasadorja greke që po ndjek nga afër seancën. I pranishëm është edhe kreu i PBDNJ-së, Vangjel Dule.

Kërkesa për leje shqyrtohet nga Gjykata e Durrësit pasi ai ndodhet në paraburgimin e Durrësit, por edhe sepse Gjykata e Posaçme ka shpallur moskompetencë.

Kujtojmë se më 12 Tetor, Gjykata e Posaçme do të zhvillojë seancën e parë për gjykimin në themel të dosjes në ngarkim të Fredi Belerit, i cili akuzohet se është përfshirë në korrupsion në zgjedhjet e 14 Majit.

Kandidati i zgjedhur për të drejtuar Bashkinë e Himarës do të gjykohet me proces të zakonshëm, sipas zgjedhjes së tij dhe përballë gjykatës do të dalin dhjetëra dëshmitarë dhe provat video dhe audio që SPAK thotë se ka kundër tij.

Beleri i ka mohuar akuzat dhe pretendon se nëpërmjet dëshmive do të provojë pafajësinë e tij./tvklan.al