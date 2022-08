Lejet e qëndrimit të BE rriten afër niveleve para pandemisë

Shpërndaje







22:00 10/08/2022

Afërsia gjeografike, lidhjet historike dhe gjuhësore ndikuan në zgjedhjen e vendeve për shumë emigrantë të rinj

Lejet e qëndrimit të lëshuara për herë të parë në Bashkimin Europian u ngjitën afër niveleve para pandemisë vitin e kaluar, me Poloninë që kryeson bllokun kryesisht për shkak të emigracionit të lidhur me punën, ndërsa Franca tërhoqi kryesisht studentët.

Pavarësisht nga pandemia, numri i lejeve të qëndrimit të parë të lëshuara në BE për qytetarët jashtë saj u rrit me 31% në 2,952,300 në 2021 nga një vit më parë, në krahasim me 2,955,300 leje të tilla të lëshuara në 2019.

Kjo rritje është nxitur kryesisht nga punësimi i cili përbënte 1.3 milionë leje në vitin 2021 dhe arsimi. Polonia lëshoi ​​gati një milion leje qëndrimi, 33% e totalit të bllokut, nga të cilat 790,100 ishin të lidhura me punën, duke përfshirë 666,300 ukrainas në marrëveshje dypalëshe.

Kjo u pasua nga Spanja, Franca, Italia, Gjermania dhe Holanda. Së bashku, gjashtë shtetet anëtare përbënin rreth tre të katërtat e të gjitha lejeve të lëshuara në BE në vitin 2021.

Ukrainasit morën numrin më të madh të lejeve të reja të qëndrimit vitin e kaluar, rreth 30% të totalit të lëshuar. Franca ishte larg nga destinacioni më i zakonshëm për studentët nga vendet jo anëtare të BE-së, me 90,600 leje të para të lëshuara në vitin 2021, kryesisht për qytetarët kinezë.

Afërsia gjeografike, lidhjet historike dhe gjuhësore ndikuan në zgjedhjen e vendit për shumë emigrantë të rinj, tha Eurostat. Polonia fqinje ishte destinacioni kryesor për ukrainasit dhe bjellorusët, ndërsa marokenët, brazilianët dhe kolumbianët kërkuan vendbanim në Francë, Portugali dhe Spanjë.

Klan News