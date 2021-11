Lejuan që të kalonin në doganë mallra kontrabandë, arrestohen dy policë në Korçë

Shpërndaje







10:48 19/11/2021

Dy policie kanë rënë në pranga. Shërbimi për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat ka finalizuar operacionin “Shoqëruesit”, pasi mësohet se janë lejuar në doganë që të kalonin mallra kontrabandë.

Në një njoftim për mediat, SHÇBA bën me dije se ditën e djeshme, në aksin rrugor Dogana Goricë – fshati Gollomboç u bë kapja në flagrancë e V.N. drejtues i mjetit tip “Wolsvagen Sharan”, ku janë gjetur mallrat kontrabandë.

Më tej pas hetimeve u arrestuan në flagrancë: N/komisar J. H., 39 vjeç, me detyrë punonjës policie Përgjegjës Turni në PKK Goricë, i dyshuar për veprën penale “Shpërdorim detyre”; dhe P. M., 41 vjeç, me detyrë Doganier në Doganën Goricë, i dyshuar për veprën penale “Shpërdorim detyre”.

“Arrestimi i punonjësit të policisë u krye pasi nga veprimet e para proceduriale të kryera në lidhje me këtë ngjarje, ka rezultuar e provuar se në momentin kur mjeti me drejtues shtetasin V.N. është paraqitur në hyrje të RSH, punonjësi i policisë J.H. në bashkëpunim me punonjësin e doganës shtetasin P. M. kanë lejuar kalimin e mallrave kontrabandë duke bërë dhe shoqërimin e mjetit deri në vendin që ai është kapur nga policia gjyqësore e SHÇBA”, sqarohet në njoftim.

Po ashtu është proceduar dhe punonjësi i policisë, inspektori E.Ç., 21 vjeç, me detyrë Ndihmës Specialist Kontrollor në PKK Goricë për veprën penale “Shpërdorim detyre”./tvklan.al