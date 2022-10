Leksion me detyrim në universitet

17:17 08/10/2022

Kushi: Studentët që nuk frekuentojnë 75% të programit, humbasin provimet

Viti i ri akademik 2022-2023 do t’i gjejë studentët me detyrime të reja për frekuentimin e procesit mësimor në universitet. Sipas udhëzimit të ri të Ministres së Arsimit Evis Kushi, për ciklin e parë të studimeve “Bachelor” leksionet bëhen me detyrim pasi nëse një student nuk ndjek 75% të tyre skualifikohet, dhe nuk mund të hyjë në sezonin e provimeve.

Më herët, leksionet kanë qenë fakultative, ndërsa seminaret në ciklin e parë ishin me detyrim për frekuentim 75% të orëve të seminareve, ashtu sikurndër janë edhe në këtë udhëzim të ri.

Vetëm në ciklin e studimeve profesionale dy-vjeçare leksionet janë fakultative dhe kërkohet një frekuentim 50% nga studentët ndërsa seminaret, praktikat profesionale dhe laboratorët janë të detyrueshme në të gjitha ciklet e studimit.

Edhe në ciklin e dytë të studimeve “Master Shkencor”, duke nisur nga leksionet, seminaret, orët e laboratorit dhe praktika profesioanle janë më detyrim frekuentimi në 75% të tyre.

Ndërsa në “Master Profesional”, studentët kanë detyrimin të frekuentojnë leksionet në masën 60% ndërsa pjesën tjetër të programit e kanë në masën 75%.

Sipas udhëzimit të Ministrisë së Arsimit, universitetet në fusha specifike mund të rrisin masën e frekuentimit të procesit mësimor. Ndërsa në ciklin e tretë “Doktoratë” ku anagzhimi për kërkim shkencor është me kohë të plotë frekuentimi, duhet të jetë jo më pak se 75%.

Fekuentimi i detyrueshëm i procesit mësimor në universitet sjell vështirësi për ata studentë të cilët edhe njëkohësisht punojnë.

Klan News