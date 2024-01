Lëkundet pozita e Jose Mourinho

23:40 15/01/2024

Humbjet e fundit vendosin në dyshim qëndrimin e trajnerit

Jose Mourinho është në dyshim për vijueshmërinë si trajner i Roma. Mediat në Itali shkruajnë se eliminimi nga Kupa e Italisë, pikërisht në përballjen me Lazio dhe disfata 3 – 1 në kampionat me Milan kanë lëkunduar pozitën e Special One.

Ekipi ka zbritur në vendin e nëntë dhe ndodhet 5 pikë nga zona Champions dhe kjo mund të korrigjohet, por shqetëson ndjesia që nuk ka një project taktik, ide loje e të jetë mes më të mirave.

Në këto kushte, çështja e rinovimit është venitur duke kaluar te ideja e largimit. Në mediat italiane përmendet edhe kandidati për ta zëvendësuar, i cili është ish-kapteni Daniele De Rossi.

Pasi la futbollin, ai ka nisur karrierën e trajnerit ku më e rëndësishmja është përvoja disamujorëshe te Spal në Serie B. Kontrata e Jose Mourinho përfundon më 30 Qershor.

Tv Klan