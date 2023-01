Vijojnë pasgoditjet, lëkundjet e tërmetit ndihen dhe në Tiranë

Shpërndaje







10:09 16/01/2023

Pas tërmetit të mbrëmjes së djeshme me magnitudë 4.7 të shkallës Rihter me epiqendër në Xibër të Dibrës, vijojnë pasgoditjet edhe ditën e sotme.

3 më të fundit janë regjistruar para pak minutash. I pari ka qenë me magnitudë 3.1, ndërsa pas 2 minutash është regjistruar një pasgoditje tjetër tërmeti me magnitudë 2.6; pasgoditje që janë ndjerë dhe në kryeqytet. Pasgoditja e tretë ka qenë me magnitudë 3.5.

Pasgoditjet vijnë pasi lëkundje të forta tërmeti u ndjenë në orën 22:37 minuta të së dielës në të gjithë Shqipërinë. Sipas Institutit të Gjeoshkencave, tërmeti ishte me magnitudë 4.7 të shkallës Rihter. Epiqendra ishte në Xibër të Dibrës, dhe kishte një thellësi prej 8.8 kilometrash. Lëkundjet u ndjenë shumë në Tiranë, por edhe në shumë qytete të tjera të vendit.

Sipas sizmologut Rrapo Ormeni nuk ka vend për panik pasi në një komunikim të drejtpërdrejt në Klan News mbrëmjen e djeshme tha se gjithmonë pas një tërmeti me magnitudë të tillë, ka pasgoditje. Sipas ekspertit ato janë normale dhe janë më të vogla në magnitudë./tvklan.al