Leonardi kërkon amzën e tij

Leonard Tahiraj ka studiuar për rreth 3 vite në shkollën e mesme të bashkuar “Didin Bishani” në Kurjan të Roskovecit. Më pas ka emigruar dhe kur është kthyer, ka kërkuar të përfundojë gjimnazin me kohë të pjesshme. Por nga shkolla i thanë që me numrin e amzës së tij, 267, është diplomuar dikush tjetër.

“Unë kam bërë tre vite mësim në shkollën “Didin Bishani”. Pasi jam regjistruar për vitin e tretë, jam larguar për në emigracion si gjithë të rinjtë. Kur jam kthyer nga emigracioni, kam vendosur që ta vazhdoj shkollën e mesme dhe kam shkuar për të marrë një dëftesë te shkolla, por më kanë thënë që me këtë numër amze nuk egziston fare ti, është diplomuar dikush tjetër. Dua një zgjidhje. Dua të marr dëftesën dhe të vazhdoj shkollën e mesme me korrespondencë që ta përfundoj”, tregoi Leonardi, të cilit nuk i tregojnë as emrit e personit që është diplomuar me amzën e tij.

Meqënëse numrat e amzës administohen nga drejtoritë e shkollave, emisioni “Stop” iu drejtua shkollës së mesme “Didin Bishani”. Drejtoresha e shkollës u shpreh: “Më bëj një kërkesë. Unë do ta protokolloj dhe do të kthej përgjigje me postë. Kjo është përgjigjia ime, çfarëdo që ti të thuash”.

Në këtë përgjigje zyrtare thuhet se Leonard Gëzim Tahiraj nuk figuron të ketë kryer asnjë vit shkollor pranë kësaj shkolle dhe se me numrin e amzës 267 është diplomuar shtetasi me iniciale E.S.

Por ky qytetar disponon një dëftesë të vitit të parë të shkollës së mesme të bashkuar “Didin Bishani”, në vitin shkollor 2002-2003.

Pas kësaj përgjigjeje, Leonard Tahiraj depozitoi një kërkesë dhe dokumentet përkatëse pranë Postës Shqiptare, drejtuar prokurorisë për të hetuar se çfarë ka ndodhur me numrin e amzës së tij./tvklan.al