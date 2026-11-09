Papa Leoni XIV ka mbajtur meshën e tij të parë në Buenos Aires, ku sipas policisë kombëtare morën pjesë rreth 2.5 milionë njerëz, në një prej tubimeve më të mëdha të pontifikatit të tij. Mes brohoritjeve dhe duartrokitjeve, Papa përcolli një mesazh për mbrojtjen e familjes, duke paralajmëruar se vështirësitë ekonomike dhe sociale po e vënë atë përballë krizave të shumta.
Gjatë predikimit, Papa Leoni XIV u ndal te problemet me të cilat përballen familjet, duke përmendur mungesën e stabilitetit, vështirësitë sociale, punësimin e pasigurt, dhunën në familje, ndarjet e dhimbshme dhe varësitë që shkatërrojnë marrëdhëniet familjare. Ai theksoi se familja e krishterë mbetet një shtyllë e rëndësishme e shoqërisë dhe u bëri thirrje besimtarëve të mos dorëzohen përballë zërave që e konsiderojnë atë një institucion të vjetëruar. “Zoti është mes nesh, nuk kemi pse të kemi frikë”, deklaroi Papa, duke përcjellë një mesazh shprese.
Në meshën e zhvilluar në prani të presidentit argjentinas Javier Milei, Papa Leoni XIV komentoi gjithashtu fragmentin biblik ku Jezusi dëbon tregtarët nga tempulli, duke kritikuar idenë e marrëdhënies me Zotin si një shkëmbim interesash. Më herët, gjatë takimit me autoritetet argjentinase, Papa kishte theksuar se ekonomia duhet t’i shërbejë njeriut dhe jo e kundërta, një mesazh që u interpretua si kritikë ndaj politikave të Mileit dhe shkurtimeve në shëndetësi, arsim dhe mbështetjen sociale.
Vizita e Papa Leoni-t së XIV-së ka një rëndësi të veçantë për Argjentinën, pasi paraardhësi i tij, Papa Françesku, pavarësisht se ishte argjentinas, nuk u kthye asnjëherë në vendlindje gjatë 12 viteve. Gjatë vizitës së tij, Papa Leoni XIV u takua edhe me persona me aftësi të kufizuara dhe theksoi se jeta e tyre nuk është barrë për shoqërinë, por një bekim. Ai u shpreh se zhvillimi i një vendi matet edhe nga mënyra sesi ai kujdeset dhe mirëpret njerëzit më në nevojë.
/tvklan.al