Letërsia e censuruar nga komunizmi

16:12 13/11/2022

Qose: Në kurrikulat mungojnë Trebeshina e të tjerë

Nuk është e panjohur censura që i bëhej artit dhe kulturës në regjimin komunist. Shumë vepra nuk e shihnin dritën e botimit, ndërsa të tjera ndaloheshin jo vetëm për arsye ideologjike, por edhe pse në libër përmendej emri i dikujt që nuk pëlqehej nga regjimi.

Anisa Krraba: Personat që punon me librat duhet t’i shikonin të gjithë botimet me kujdes sepse në librat e ndaluar shenohej një shkronjë “R”. ÇÇ’ka do të thoshte që ishte e rezervuar dhe nuk duhej të dilte fare në qarkullim.

Por sot, me ribotimin e figurave kryesore, që shkruajtën atë kohë lind një tjetër problem. Sa të studiuara janë veprat e Kasem Trebeshinës, Vilson Blloshmit, Trifon Xhagjikës, Havzi Nelës, Musine Kokalarit e shumë të tjerë në kurrikulat mësimore parauniversitare

Belfjore Qose: Në vërejtjet e mia të kontaktit që kemi me arsimin parauniversitar në fakt kanë një mungesë të fortë të autorëve të ndaluar gjatë sistemit komunist. Mungon tërsisht në kurrikulën e gjimnazit kjo letyërsi. Nuk e gjejmë të përfaqësuar as me Kasem Trebeshinën i cili ka qenë dëri vonë një nga emrat që përfaqësonte këtë letërsi. Është një mungesë analize e një letërsise shumë të rëndësishme.

Kjo letërsisi sipas Qoses përfaqëson rezistencën morale dhe shpirtërore që duhet të njihet nga lexuesit.

Censurës i nënshtroheshin dhe veprat e huaja që pas vitit ’67. Ato nuk vinin të plota si vepra origjinale. Por këto tituj të cunguar qarkullojnë ende sot.

Piro Misha: Ka akoma në qarkullim që dalin versionet e tyre te shkurtuara.

Sa i takon veprava të ndaluara të letërsisë shqipe, për Mishën ka patur përpjekje të mëdhaja për të ribotuar sidomos figurat kryesore.

Piro Misha: Shumica janë ribotuar. Padyshim që ka diskutime në përzgjedhje shumë herë. Ka shkrimtarë të cilët kanë mbetur disi më të harruar. 10:06 problemi sipas mendimit tim është që këto vepra ti kalojnë në process rivlerismi për ti ndarë në vlerë letrarë dhe dokumentare.

Në regjimin komunsist të gjithë veprat nga Kosova kishin shkronjën “R”.

