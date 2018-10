Letra e opozitës për kreun e Kuvendit, reagon Balla

Taulant Balla ka reaguar pas kërkesës së opozitës drejtuar kreut të Kuvendit, për largimin e tij nga Delegacioni Parlamentar i Stabilizim Asociimit. Në një postim në rrjetet sociale, Balla shkruan:

Çdo ditë që kalon kuptohet edhe më mirë se si Luli dështoi jo vetëm me zgjedhjet e me drejtimin politik të opozitës, po edhe me prodhimet filmike të studios PD&KUNATI shpk! Babalja dhe Salianji janë tanimë subjekte të punës së prokurorisë, njëri me fletë arresti të prerë, tjetri me faqen e nxirë nga përfshirja në film.

Ndërkohë edhe filmi tjetër me nënkomisarin që u kërcënua në praninë time me armë në komisariat, është drejt dështimit të plotë sepse jetojmë në kohën dixhitale dhe ka qeliza telefonike e kamera që i nxjerrin bllof dylbitë e Palokës.