Letra e pabesueshme, Fevziu: Enver Hoxha tha mos e vrisni se s’duhet të jetë mirë nga mend e kokës

23:32 05/01/2023

Në emisionin “Opinion” në Tv Klan, u lexua një letër shumë e guximshme, e cila iu dërgua Mehmet Shehut në kohën kur u vendos mbyllja e kishave dhe dorëzimi i gjithçkaje që priftërinjtë kishin, pasi ato “i përkisnin popullit” e gjithashtu u vendos që ata nuk do të kryenin më funksionet e tyre kishtare.

At Pjetër Meshkalla ka shkruar se nuk e ka problem të dorëzojë asgjë, por dorëshkrimet janë pronë e shenjtë e autorit e nuk duhet të preken nëse ai nuk i dorëzon vetë.

Po ashtu me guxim të madh ai i ka shkruar se populli në çdo vend e përcjell priftin e vet (i mirë apo i dobët) me vajtim, si përfaqësuesin e fesë së vet dhe i kujton Mehmet Shehut, se populli i ka mbushur kishat deri në momentet e mbylljes së tyre. Në letrën e tij At Pjetër Meshkalla nuk ka nguruar ta quajë vendimin e mbylljes së kishave si një veprim të një pakice të pandërgjegjshme dhe frikacake.

Letrën e tij ai e mbyll duke i thënë se as armiku më i madh nuk mund të bënte një propagandë më armiqësore se ajo që po i bënin vetes.

“Me të vërtetë, as armiku ma i tërbuar i pushtetit s’ka mundur të bëjë një propagandë ma armiqësore në 22 vite, sa i keni bërë ju vetes. Nuk më ka shtyrë me t’ju shkruaj Shkëlqesë, as urrejtja, as ambicioni, as interesi, por vetëm ndërgjegjja, e vërteta dhe e mira”, shkruan At Pjetër Meshkalla në letrën e tij.

Pasi ka lexuar këtë letër, Blendi Fevziu ka treguar edhe qëndrimin që kanë mbajtur në atë kohë Mehmet Shehu dhe Enver Hoxha.

Blendi Fevziu: Letra i kalon Mehmet Shehu i cili e çon te Enver Hoxha, ky i thotë “mos e vrisni se nuk do jetë mirë nga mendtë e kokës”. Sepse nuk e besonte dot që një njeri mund të guxojë të çojë letrën me postë te kryeministri dhe t’i thotë që as armiku më i tërbuar i pushtetit nuk ka bërë një propagandë më armiqësore që i keni bërë ju vetes. /tvklan.al