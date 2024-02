Leverkusen drejt titullit kampion, automatizmat sollën suksesin ndaj Bayern

20:40 11/02/2024

17 fitore, 4 barazime dhe asnjë humbje, Bayern Leverkusen kryeson bundesligën gjermane dhe është drejt titullit kampion. Suksesi i fundit erdhi me një rezultat të pastër 3-0 me kampionët e rekordeve, Bayern Munchen.

Kjo ishte përballje direkte për titullin kkampion, dhe praktikishte Leverkusen e ka shtruar pjesën më të madhe të rrugës drejt titullit, edhe pse kampionati në Gjermani ka edhe 13 javë. Por ka disa elementë shumë të vegjël që vendosën që Leverkusen në fund të festonte fitoren.

Thomas Tuchel bëri disa rregullime duke e përshtatur formacionin me atë të kundërshtarit. Plani ishte i qartë dhe ishte praktikuar edhe në seancat stërvitore. Por me ndryshimet e bëra jo të gjithë futbollistët ishin në 100%.

Bayerni kishte vështirësi në zotërimin e topit, distancat ishin shumë të mëdha, topi duhej të shtyhej përpara ose të luhej, ndonjëherë me rrezik, nën presionin e kundërshtarëve.

Shumë lojtarë duhej të përshtateshin, por nuk ia dolën. Sulmit të Bayern iu privua hapësira e frymëmarrjes dhe Harry Kane nuk hyri në lojë. Lojtarët e tjerë sulmues mezi morën pjesë. Në këtë mënyrë Bayern nuk e vuri në vështirësi Leverkusen.

Ajo çka i dha suksesin ishin automatizmat që funksionuan edhe pa qendërsulmues, proceset në lojë ishin të qarta për çdo lojtar. Dhe pikërisht ky ishte ndryshimi. Edhe pse Bayern ishte stërvitur në këtë sistem dhe ishte përshtatur me kundërshtarët e tij, futbollistët e Xabi Alonso morën lirinë e tyre në një sistem funksional, morën vendimet e duhura dhe, edhe në fazat më të mira të Bayern, bënë vazhdimisht goditjet e rëndësishme.

Fitorja në fund nuk ishte as befasi dhe as e pamerituar. Ndoshta nuk do të jetë as titulli kampion nëse këtë sezon shkon në qytetin e vogël me 160 mijë banorë pranë Këlnit, në Leverkusen.

