Leverkusen gati për Romën

23:55 17/05/2023

Gjermanët u mundën në “Olimpico” 1-0, Juventus kërkon triumfin ndaj Sevilla

Bayer Leverkusen përfundoi përgatitjet për sfidën e kthimit gjysmëfinale kundër Romës në Ligën e Europës.Verdhekuqtë fituan në “Olimpiko” 1-0 dhe trajneri i ekipit gjerman, Ksabi Alonso pret një përballje të forte, ndërsa theksoi se Leverkusen do të japë gjithçka në fushë.

Bayer do të përpiqet që të kualifikohet në finale për herë të parë nga viti 2002, kur ata luftuan për trofeun e Ligës së Kampioneve. Ndërsa Roma po tenton që të ngrejë një tjetër trofe europian pas Ligës së Konferencës të fituar sezonin e shkuar në Tiranë.

Një mision të vështirë do të ketë edhe Juventusi, që pas barazimit 1-1 në Torino, do të tenmtojë të mundë Sevijan në “Sanchez-Pizjuan”. Andaluzianët janë klubi më i suksesshëm në historinë e Ligës së Europës, me 6 tituj të fituar, të gjithë në 17 vitet e fundit. Ata kanë fituar 24 nga 27 sfidat e tyre të fundit në shtëpi. Synimi i “Zonjës së Vjetër” është që të arrijë finalen e parë europiane që nga viti 2017.

Bardhezinjtë vijnë nga tri fitore radhazi në Serie A dhe trajneri Alegri do t’i besojë eksperiencës ndërkombëtare të Di Marias dhe talentit të Vlahoviçit.

