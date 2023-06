Rama në takimin e NATO-s në Hagë

20:34 27/06/2023

Shtetet e Lindjes koordinojnë veprimet me Aleancën

Udhëheqësit e disa prej shteteve anëtare të NATO-s u takuan në një mbledhje konsultative në Hagë pasi disa nga shtetet pjesë e ish-bllokut komunist, tani pjesë e Aleancës kanë bërë thirrje për një fuqizim të krahut lindor të saj për shkak të shqetësimeve rreth lëvizjes së mundshme të mercenarëve Wagner në Bjellorusi.

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg dhe kryeministri holandez Mark Rutte, me qëllim koordinimin e veprimeve, bashkëorganizuan një darkë pune me ketë grup të vogël udhëheqësish përpara mbledhjes së aleancës veriatlantike në format të plotë në kryeqytetin lituanez Vilnius, në datat 11-12 Korrik.

Letonia dhe Lituania bënë thirrje për një rishikim të trupave ushtarake të Aleancës përgjatë kufijve lindorë të NATO-s me Rusinëm sidomos me enklavën kufitare me to të Kaliningradit.

