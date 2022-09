Lëvizjet në polici, javën e ardhshme pritet emërimi i drejtorit të përgjithshëm

12:35 03/09/2022

Ish-drejtori i përgjithshëm i Policisë, Ardi Veliu është emëruar në krye të AMP. Ndërkohë, mbetet ende vakant vendi i Gledis Nanos, i cili u shkarkua pak ditë më parë nga posti i drejtorit të përgjithshëm. Gazetari Merin Maçi, në një raportim të drejtpërdrejtë për Tv Klan raporton mbi ndryshimet që priten në radhët e policisë dhe emrat kandidatë për postin.

“Zyrtarizmi i zotit Veliu në krye të AMP ka afrua rmë shumë pranë postit të drejtorit të përgjithshëm ish-drejtorin e AMP, Muhamet Rrumbullakun si një nga emrat potencialë për të drejtuar 12 mijë efektivë. Një emër tjetër që përflitet është edhe ai aktual i policisë së Tiranës, zotit Lorenc Tanganika. Zgjedhja e njërës prej këtyre dy kandidaturave do pasohet me ndryshime të tjera në rang drejtuesish e komisariatesh në të gjithë vendin, pasi si çdo drejtor, edhe emri i ri do ketë të besuarit e tij në luftën kundër krimit dhe për të ofruar rend e siguri sipas disa objektivave të caktuara që sipas Ministrit të Brendshëm nuk u plotësuan nga ish-drejtori Gledis Nano”.

Gazetari thotë se sipas burimeve nga Ministria e Brendshme, pritet që javën e ardhshme, përkatësisht ditën e mërkurë kur do të jetë edhe mbledhja e qeverisë, të lançohet emri zyrtar i drejtorit të përgjithshëm të Policisë./tvklan.al