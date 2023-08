Lëvizte me armë zjarri në Vlorë, arrestohet 35-vjeçari nga Shkodra

12:34 08/08/2023

Policia e Vlorës ka arrestuar 35-vjeçarin me iniciale A. N. (Xh.), banues në Shkodër pasi lëvizte me armë zjarri me silenciator dhe me fishek në fole, gati për qitje.

35-vjeçari është arrestuar në lagjen “Uji i Ftohtë”, në kuadër të operacionit policor të koduar “Silenciatori”.

Ndërkohë blutë bëjnë më dije se gjatë kontrollit fizik kanë sekuestruar një armë zjarri pistoletë me silenciator, një sasi municioni luftarak, doreza dhe kapuç që 35-vjeçari i mbante në çantën e shpinës./tvklan.al