Lewandowski ëndërron Spanjën ose Anglinë

23:20 05/01/2022

Bomberi polak kërkon që të largohet nga Bajerni në verë, ndërsa drejtuesit e klubit po punojnë për të rinovuar

Robert Lewandowski e ka mendjen te një transferim në Angli ose Spanjë në merkaton e verës. Bomberi i Bajernit të Mynihut kërkon një eksperiencë të re, sipas “Sky Sports” në Gjemani dhe klubet angleze janë vënë në gatishmëri.

Sulmuesi 33-vjeçar ka shënuar 30 gola dhe ka dhënë 3 asiste në 25 ndeshje të luajtura në të gjitha kompeticionet. Chelsea dhe Manchester United e kanë shprehur prej muajsh interesimin për kapitenin e Polonisë.

Lewandowski mendon se nëse transferohet në një klub të madh në Spanjë apo Angli, do të ketë mundësi për të arritur të tjera suksese. Bajerni do të tentojë që të rinovojë me futbollistin, i cili është shndërruar në makinë golash që nga transferimi i tij nga Borusia Dortmundi në vitin 2014.

Nëse nuk ka një firmë të re në kontratë, bavarezët do të tentojnë që të bindin Erling Haaland, një nga sulmuesit më të kërkuar të momentit në Europë.

Klan News