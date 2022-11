Lewandowski: Gati për Katar 2022

23:57 18/11/2022

Kapiteni i Polonisë nuk e përjashton mundësinë që ky mund të jetë botërori i fundit

Ylli i futbollit polak Robert Levandovski nuk e përjashton mundësinë që Botërori Katar 2022 të jetë I fundit për të.

Sulmuesi 34 vjeçar shtoi se në 2026, ai sërish do të ishte në një gjendje të mirë fizike për të luajtur në eventin më të rëndësishëm të planetit.

Golashënuesi më i mirë i Polonisë ka qenë në një formë të shkëlqyer në këtë sezon te Barcelona, ku ka shënuar 18 gola në 19 takime.

“A është ky Botërori im i fundit? Nuk e di! Po përgatitem sikur ky mund të jetë Botërori im i fundit, por nuk po them as po, as jo”, tha Robert Leëandoëski, kapiteni i Polonisë.

Levandovski shtoi se rivalët do të përpiqen ta markojnë atë, e nga kjo mund të përfitojnë lojtarët e tjerë polakë.

Kapiteni foli edhe për temperaturat e larta në Katar.

“Ne e dinim se si do të ishin temperaturat. E di edhe se ka një ndryshim të kohës kur ka diell, e kur nuk ka. Ne do të jemi gati, edhe pse temperaturat do të jenë të larta. Në kupën e fundit të botës në Soçi, temperaturat ishin të ulta dhe kushtet më pak komode”.

34-vjeçari e pranon se përfaqësuesja e tij nuk është favorite në këtë kompeticion.

Polonia është në Grupin C dhe sfidën e parë do ta luajë kundër Meksikës më 22 nëntor. Rivalë të tyre janë edhe Argjentina dhe Arabia Saudite.

