Lewandowski kërkon të largohet nga Bayern

Shpërndaje







23:46 02/12/2021

Robert Levandovski ka vendosur që të largohet nga Bajerni i Mynihut në verën e ardhshme. Bomberi polak i ka kërkuar agjentit të tij Pini Zahavi që të shikojë me prioritet një lëvizje të gjigandët e Real Madridit.

Sipas gazetës sportive spanjolle “AS”, agjenti i tij ka marrëdhënie shumë të mira me “Galaktikët” e në verën e shkuar ai realizoi një tjetër transferim, atë të David Alabas nga bavarezët të madrilenët.

Megjithatë, për transferimin e 33-vjeçarit do të jetë një lëvizje më e komplikuar. Dëshira kryesore e presidentit Florentino Perez për sulmin është norvegjezi Erling Haland. Reali po punon prej muajsh që të sjellë në “Bernabeu” yllin e Borusia Dortmundit. Gjasat janë të mëdha që Levandovski të veshë fanellën e Realit, vetëm nëse 21-vjeçari nuk transferohet.

Në verë hyn në fuqi një klauzolë me vlerë 75 milionë euro, e janë disa klube të afta që ta paguajnë. Por lufta e vërtetë do të jetë që sulmuesi i verdhezinjve të bindet. Dhe te Reali e dinë mirë që duhet të bëjnë një ofertë të çmendur, që të fitojë konkurrencën me klube si Çelsi, Junajtid dhe Siti.

Klan News