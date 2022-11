Lewandowski merr ‘Këpucën e Artë’

23:21 09/11/2022

Pas kartonit të kuq ndaj Osasunës, rikthehet buzëqeshja në fytyrën e Robert Lewandowskit. Polaku ka marrë në dorë çmimin e Këpucës së Artë për edicionin 2021-2022, pasi ishte golashënuesi më i mirë i sezonit të shkuar.

“Jam i lumtur për këtë trofe. Falenderoj ish-shokët e mi dhe Bayern Munich. Dy muajt e parë në Barcelonë ishin të komplikuar, por unë qëndrova i fokusuar. Tani jam shumë i lumtur dhe shumë i motivuar për këtë sfidë: jemi gati, jam i sigurt se viti i ardhshëm do të jetë shumë i mirë. Barcelona është më shumë se një klub.”

Ky ishte trofeu i tij i dytë radhazi dhe një kandidat potencial për të triumfuar edhe këtë sezon. Sulmuesi i cili arriti suksesin në Bundesligën gjermane, duke luajtur me Bayern Muncih shënoi 35 gola vitin e kaluar, duke lënë pas futbollistë si Kylian Mbappe me 28 gola, Ciro Immobile me 27 dhe Karim Benzema po me 27 gola. Në ceremoni morën pjesë edhe presidenti i Barcelonës, Huan Laporta, legjenda katalanase, Carles Puyol dhe trajneri i Lewandowskit, Çavi Hernandes.

