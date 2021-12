Lewandowski reagon për Messin

23:48 07/12/2021

Ylli polak qartësoi se ai nuk kishte folur negativisht për fituesin e “Topit të Artë” dhe e vlerësonte

Robert Lewandowski e ka bërë të qartë se ai ka mirënjohje për Lionel Messin pas fjalëve të yllit argjentinas në ceremoninë e “Topit të Artë” në javën e shkuar. Ylli argjntinas deklaroi se edhe bomberi polak e meriton “Topin e Artë” dhe se atij i duhet dorëzuar ai i vitit 2020.

Kjo deklaratë ka marrë vlerësimin e bomberit të Bayern, i cili i konsideron të sinqerta dhe qartësoi se lajmet e fundit në media se ai i quante “fjalë bosh”, ato të Messi janë të pavërteta. Lewandowski u shpreh për “Daily Mail” se apeli i argjentinasit e kanë prekur dhe lumturuar atë.

“Deklarata ime, të cilën unë e bëra në një televizion polak është keqinterpretuar. Unë kurrë nuk thashë që fjalët e Messi ishin të pasinqerta. Përkundrazi, apeli i Messi më preku dhe lumturoi mua. Me fjalët e mia doja të thoja që do të isha shumë i lumtur nëse fjalët e tij do të dëgjoheshin. E vlerësoj atë shumë dhe e përgëzoi që fitoi “Topin e Artë 2021”.

Messi 34-vjeçar e fitoi garën me Lewandowski këtë vit, por ishin të shumtë zërat që mendonin se polaku e meritonte këtë çmim. Ylli bavarez ishte favoriti për ta fituar “Topin e Artë” në 2020-ën , por ceremonia u anulua për shkak të pandemisë.

Në mesazhin falënderues, ylli argjentinas kërkoi që trofeu i një viti më parë, t’i jepej polakut.

