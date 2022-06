WROCLAW, POLAND - JUNE 01: Robert Lewandowski of Poland reacts during the UEFA Nations League League A Group 4 match between Poland and Wales at Tarczynski Arena on June 01, 2022 in Wroclaw, Poland. (Photo by Martin Rose/Getty Images)





Lewandowski sulmon Bayern

Shpërndaje







22:20 07/06/2022

Bomberi polak ka paralajmëruar klubin se me sjelljen e tyre po trembin yjet e futbollit

Robert Lewandowski e ka ripërsëritur qëndrimin e tij për t’u larguar nga Bayern Mynihu, duke thënë se diçka ka vdekur brenda tij në lidhje me klubin gjerman.

Bomberi plak e ka thënë publikisht se qëllimi i tij është që të largohet nga bavarezët këtë verë, duke inatosur bordin drejtues të klubit, ndërsa destinacioni i tij i preferuar është Barcelona. Në një intervistë të dhënë për mediat polake, sulmuesi u shpreh se dëshiron të ikë, pasi besnikëria dhe respekti janë më të rëndësishme se sa puna.

“Nuk donin të më dëgjonin deri në fund. Diçka vdiq brenda meje! E pamundur që ta lë pas. Edhe nëse do të jesh profesional, nuk e bën dot. Nuk kam marrë në konsideratë oferta të tjera veç Barçës. Është e qartë që dua ta lë Bayern”.

Lewandowski paralajmëroi klubin bavarez se me këtë sjellje që ata po tregojnë, asnjë yll futbolli nuk do të dëshirojë që të bashkohet me klubin në të ardhmen. Kapiteni i Polonisë ka qenë pjesë e Bayern për tetë sezone, ku ka shënuar 344 gola në 375 takime.

Klan News