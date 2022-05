Lezha gati për nisjen e sezonin turistik

18:05 06/05/2022

Ndreu: Lufta në Ukrainë nuk ka impak te turistët tanë sepse 65% të pushuesve i kemi nga Kosova

Lezha është gati për çeljen e sezonit turistik më 26 Maj. Kryetari i bashkisë Pjerin Ndreu gjatë një interviste për Klan News, tha se çdo gjë është gati për të patur një sezon veror të suksesshëm.

Sipas kryebashkiakut të Lezhës, lufta në Ukrainë, nuk do të ndikojë në numrin e turistëve për këtë bashki pasi turistët nga Ukrina, Rusia dhe Bjellorusia janë të pakët në këto plazhe. Ndërkohë që mbizotërojnë turistët nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut.

Ndreu ka përmendur disa nga atraksionet kyresore të Lezhës për turistët.

Sipas Ndreut, në plazhet e Lezhës ndryshe nga shumë plazhe në bashki të tjera, nuk ka patur problematika sa i përket ndotjes mjedisore por as mungesë së vrojtuesve në plazhe dhe nuk do të ketë as në këtë sezon që do të nisë.

