Lezha hap zyrtarisht sezonin turistik

Shpërndaje







17:38 27/05/2022

Të pranishëm shumë personalitete në panairin me produkte bio të zonës

Me një panair me produkte ushqimore bio, punime artizanale dhe te ftuar të shumtë, Lezha ka çelur sezonin turistik. Kryebashkiaku Pjerin Ndreu me ministret Kumbaro dhe Krifca theksuan se Lezha mbetet një destinacion i preferuar për turistë nga rajoni dhe Evropa.

Lezha ka çelur sezoni turistik me një aktivitet të larmishem me të ftuar nga vendi, Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Pasuritë natyrore të Lezhës janë kthyer tashmë në destinacionin e përvitshëm për mijëra turistë.

Kryebashkiaku i Lezhës, Pjerin Ndreu tha se vija bregdetare e Lezhës është gati për të pritur pushuesit e shumtë. Sipas tij, ky sezon do të jetë padiskutim i suksesshëm. Ndreu u ndal edhe tek panairi i hapjes së sezonit, duke e cilësuar Lezhën si mbretëreshën e gastronomisë.

Ministret Mirela Kumbaro dhe Frida Krifca e cilësuan bregdetin e Lezhës si ndër më të lakmuarit, ndërsa përgëzuan dhe punën e Bashkisë. Të pranishmit patën mundësinë të shijonin nga afër produktet e prezantuara në panair, duke nisur nga prodhimet bio të restoranteve e deri tek punimet artizanale, tradicionale e kulturore.

Bregdeti i Lezhës me plazhin e Shëngjinit dhe Tales mbetet një ndër destinacionet e preferuara edhe për pastërtinë dhe rërën kurative.

Tv Klan