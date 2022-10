Lezha kujton At Gjergj Fishtën

16:40 23/10/2022

Ndahen çmimet “At Gjergj Fishta” për veprat më të mira

Në 151-vjetorin e lindjes së Gjergj Fishtës, bashkia e Lezhës mbajti aktivitetin e përvitshëm kushtuar letërsisë. Krijimet në poezi, prozë dhe memorualistikë u vlerësuan me çmime që mbajnë emrin e një prej figurave më të ndritshme të letërsisë shqipe.

Me veprën “Liqen në mes të detit” në gjininë e prozës u vlerësua Durim Thaqi, në poezi me librin “Italian Job” u vlerësua Arben Dedja, ndërsa Frano Kulli me veprën “Fjalor i Gjergj Fishtës” u vlerësua në memorualistikë.

Kryetari i bashkisë së Lezhës Pjerin Ndreu, foli për këtë aktivitet të rëndësishëm letrar të përvitshëm në Lezhë dhe për rëndësinë e veprës fishtiane.

Në ndarjen e çmimeve “At Gjergj Fishta” në letërsi morën pjesën 22 shkrimtarë e poetë, ndërsa ku u dha dhe çmimi i karrierës për shkrimtarin Zija Çela dhe poetin Rudolf Marku.

