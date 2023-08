Lezha, qyteti që ofron turizëm gjatë gjithë vitit

17:17 21/08/2023

Trashëgimia historike, “magnet” për vizitorët

Në Shqipëri janë të pakta zonat që ofrojnë turizëm gjatë gjithë vitit, por një prej tyre është ajo e Lezhës.

Krahas vijës së mahnitshme bregdetare, kjo zonë ofron mundësi të mëdha turistike edhe me historinë apo edhe kulturën, çka e bën një magnet për vizitorët shqiptarë dhe të huaj në të 12 muajt e vitit.

Godina e Lidhjes së Lezhës dhe varri i Heroit Kombëtar Gjergj Kastriot Skëndërbeu përbëjnë padyshim pikën më tërheqëse për turistët.

Për këdo që nuk jeton aty, ky memorial është piktakimi i parë në Lezhë. Dhe pse mëngjes vizitorët nuk mungojnë, çka tregon rëndësinë dhe zhvillimin e turizmit kulturor.

Ngado vëren mbetje arkeologjike që na rrefen që Lezha apo Lisus siç ka qenë emërtimi i mëparshëm, ka qenë një qytet i jetuar që në kohët Ilire, pa e ndaluar asnjëherë zhvillimin.

“Ka një numër shumë të madh monumentesh në raport me sipërfaqen që ka qyteti, duke nisur nga qyteti antik, nga kalaja mesjetare, muret e qytetit antik. Këtu merr një paketë të plotë turistike. Lezhën, e kanë quajtur arkeologët, qyteti i pavdekshëm”, thotë Paulin Zefi, përgjegjës i trashëgimisë kulturore në Lezhë.

E kjo pasuri e madhe e trashëgimisë kultorore dhe historike është një nga arsyet sepse vizitorët në Lezhë nuk mungojnë gjatë gjithë vitit.

“Te vendvarrimi i Skënderbeut, rritja është 45%. Këtë vit vihet re prania e shtuar e turistëve nga Europa qëndrore po ashtu edhe nga Zvicra”.

Për Bashkinë e Lezhës ky sezon turistik është një sukses edhe për shkak të rolit që luan turizmi kulturor.

“Një sezon që vjen me rritje, ka shumë të huaj, ka italianë, ka gjermanë, nga Amerika. Vetëm vitin e fundit në Shëngjin janë shitur mbi 200 hyrje tek të huajt”.

Ndërsa shpalos alternativat kulturore që vizitorët gjejnë në qytetin verior.

“Me pjesën historike, vendvarrimin e Skënderbeut, me kalanë, një numër kishash, por shikojmë që të krijojmë një ofertë më konkrete dhe gjithë interesi i pushuesve mos të jetë vetëm deti, por nga deti mundet që të kalojnë pastaj në objekte të tjera”.

Por që këto alternativa të jenë më të arritshme për turistët, ai bën të ditur se objektiv i Bashkisë së Lezhës mbeten investimet në infrastrukturë.

“Duhet By-Passi i Shëngjinit që në bisedë me qeverinë do jepet shumë shpejt. Në rrugën nga Kunia për te hidrovori një dalje për të shfryrë trafikun. Na është thënë që do hapet procedura tani. Në një hark kohor prej 2 vitesh besoj se do kemi një situatë tjetër”.

Një nga mundësitë turistike që ofron Lezha lidhet edhe me kulinarinë, pasi ofron një numër të madh agrobiznesesh që promovojnë ushqimet tradicionale.

