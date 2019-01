Libër për Hirushen e shekullit të XXI

Autorja e best sellerit “Fifty Shades of Grey” vjen me një tjetër libër erotik, të cilin e ajo e quan “Romanca e Hirushes për shekullin e XXI”.

I titulluar “The Mister,” romani i autores britanike E.L. James do të dalë për publikun britanik dhe atë të Amerikës së Veriut më 16 Prill.

Historia, e vendosur në Londër dhe Europën Lindore, do të ketë në qendër një aristokrat britanik, i cili bie në dashuri me një grua misterioze, shumë e talentuar në muzike, e cila sapo ka ardhur në Angli.

Nëse trilogjia “Fifty Shades” përveçse një histori dashurie shfaqi skllavërinë, disiplinën, dominimin, nënshtrimin dhe sadomasokizmin, “The Mister” nuk dihet ende nëse do të ketë elementë trasgresioni.

“Hijet e Grey” u shit me 150 milionë kopje në të gjithë botën, kurse filmi arkëtoi më shumë se 1 milion Dollarë. Por për romancën e re nuk ka ende informacione nëse do të ekranizohet në të ardhmen.

Tv Klan