‘Libri i Zi’ Berisha prezanton manipulimet e 14 Majit

15:19 06/09/2023

Publikohet në anglisht, akuza qeverisë për vjedhjen e zgjedhjeve

Partia Demokratike i ka mbledhur të gjitha parregullsitë në zgjedhjet lokale në një libër i cili titullohet “Farsa Elektorale e zgjedhjeve të 14 Majit”. Në këtë libër janë shënuar abuzimet që janë bërë nga qeveria me buxhetin e shtetit që sipas PD, janë përdorur për qëllime elektorale.

Duke e cilësuar si libri i zi i zgjedhjeve lokale, Berisha renditi gjetjet që janë bërë nga selia blu mbi shit blerjen e votës dhe përdorimit të administratës.

“Paraqesim para publikut shqiptar dhe atij ndërkombëtar, librin e zi, kushtuar farsës elektorale të 14 Maji 2023. Edi Rama u thotë shqiptarëve, i kam vjedhur dhe do ti vjedh zgjedhjet. Me vendim qeverie, të gjitha në kundërshtim me ligjin shpalli rritjen e rrogave në mes të fushatës elektorale. Shpërndau miliona e miliona para për tërmetin. Vetëm në Peshkopi shpërndau 400 mln lekë për personat më aftësi ndryshe.

Sipas Berishës, libri i cili është publikuar në gjuhën angleze për të përcjell dhe një mesazh tek ndërkombëtarët, tregon se zgjedhjet e 14 Majit u vodhën dhe se nuk u fituan nga PS.

“Askush nuk duhet ta marri këtë libër, këtë raport si një qarje, jo ky është një kushtrim. E kemi publikuar me një qëllim që çdo shqiptar që ka besimin, interesim më minimal tek e vërteta, duhet ta dijë se Edi Rama zgjedhje nuk bën.”

Një mesazh pati edhe për ata që nuk janë të bindur në konstatimet e PD mbi manipulimin e zgjedhjeve lokale.

Në këtë takim u vu re mungesa e Gazment Bardhit, pavarësisht se në mbledhjen e 43 deputetëve të opozitës Berisha pati një fesë të hapur ndaj tij.

Klan News