Kryeministri i vendit, Edi Rama ka sugjeruar një libër të Robert Elsie për këdo që është i interesuar të mësojë më shumë për historinë dhe kulturën e Urdhrit Bektashi.

Për Urdhrin Bektashi, Rama thotë se Shqipëria do të ofrojë një thesar në shërbim të paqes, tolerancës dhe humanizimit si një ent sovran shpirtëror me qendër në Tiranë.

“Një libër i mrekullueshëm për këdo që është i interesuar të mësojë më shumë për historinë dhe kulturën unike të Urdhrit Bektashi, një thesar që Shqipëria duhet të ofrojë në shërbim të paqes, tolerancës dhe humanizmit si një ent sovran shpirtëror me qendër në Tiranë, ku bektashinjtë Selia botërore është krijuar prej kohësh dhe më pas është ringjallur nga hiri i diktaturës ateiste komuniste”, shkruan kryeministri Rama në rrjetin social “X”.

