Libri që nuk donin ta publikonin, “Enver Hoxha” nga Blendi Fevziu sot i përkthyer në 12 gjuhë të botës

Shpërndaje







18:41 24/01/2023

I renditur nga “The Guardian” si një 10 librat më të mirë për të lexuar për periudhën e “Perdes së Hekurt” , libri i Blendi Fevziut, “Enver Hoxha” shënoi suksesin e radhës. Gazeta prestigjioze e përshkroi si një “libër tronditës”, ndërsa situata e Luftës së Ftohtë në vend ka qenë gjithnjë një enigmë dhe mister.

Blendi Fevziu ka mundur ta zbërthejë dhe shpalosë mjeshtërisht në librin e tij, suksesi i të cilit vijon të ndihet edhe 9 vite pas botimit. Përjetimin dhe domethënien e kësaj arritjeje në karrierë, Fevziu e përshkruan në një intervistë për “Rudina” në Tv Klan ku ndan të gjitha peripecitë e hasura gjatë botimit që duket se do ishin vetëm parapritë për një sukses të tejskajshëm dhe i përkthyer në 12 gjuhë të botës.

Blendi Fevziu: Befasimi i parë ka qenë sepse është interesant edhe historia e botimit, me të u mor më shumë personi që unë kisha kontaktuar në atë kohë, Robert Elsie, i cili kishte njohje me shtëpitë botuese, e kaloi librin. Historia është shumë e bukur sepse në momentin e parë shtëpia botuese tha nuk mund ta publikojmë librin dhe Elsie kishte këmbëngulur sepse unë s’kisha ndonjë kontakt me ta. Kërkoi pse-në sepse sipas tij ishte një libër që i qëndronte standardeve të botimit. Atëherë shtëpia botuese në konfidencë i tha që recensioni që ne kemi marrë është një recension që tregon që ka problematika libri. Elsie këmbënguli që ta shihte dhe shtëpia botuese u detyrua që t’ia çonte pa emrin e recensionistit. Kur ia çoi, ne vumë re që në recension faktet që argumentoheshin për mosbotimin ishin e kundërta e atyre që ekzistonin në libër.

Rudina Magjistari: Cilët, për shembull?

Blendi Fevziu: Thoshte që në libër thoshte që Enver Hoxha ka qenë homoseksual, ndërkohë që kjo nuk vërtetohet, kur unë në libër them krejt të kundërtën, që asnjëherë nuk është vërtetuar kjo gjë. Këto sentenca, këto pjesë të paragrafëve nga libri që binin në kundërshtim me atë që thoshte recensioni, ia çoi Robert Elsie shtëpisë botuese. Shtëpia botuese çoi një email të cilin e ruaj akoma ku kërkonte shumë falje, thoshte ka ndodhur diçka e paprecedentë për ne kështu që do detyrohemi t’ia çojmë një eksperti britanik të Imperial World Museum i cili e njeh mirë historinë komuniste. Recensioni i dytë që erdhi, unë e mora, ma dha po ashtu Elsie, ishte shumë më pozitiv dhe shtëpia botuese vendosi ta botonte librin.

Recensionisti i parë ishte një kanadez i cili pak kohë më vonë, si pasojë e ndërhyrjeve të Elsie, i cili kontaktonte me të, nuk e di, kërkoi falje dhe tha që unë nuk pata kohë ta lexoja librin duke qenë se shtëpia botuese nuk ma kishte nisur, iu referova një historianeje në Tiranë që të më çonte ca piketa nga libri. Historiania nga Tirana i kishte thënë diçka krejt të kundërt pa e lexuar librin. Vetë historiania kishte mbledhur çfarë kishte parë nëpër gazeta, ia kishte çuar, ai i kishte përkthyer në anglisht dhe i kishte bërë.

Pasi shtëpia botuese e publikoi librin, javën e parë të daljes së tij ajo që më bëri përshtypje ishte që “BBC World Service” i kushtoi një rubrikë në versionin radio për rreth 7 minuta ku mori Robert Elsie atëherë që e pyeti. Menjëherë pas kësaj filluan të vijnë artikuj pas artikujsh, “The Guardian”, “Gazeta Letrare” britanike që është një nga më prestigjiozet në botë, “History Today” etj. Shtëpia botuese e ka ribotuar 4 herë librin në Britaninë e Madhe, është botuar deri më tani, unë kam identifikuar 11 gjuhë por edhe në gjuhë të tjera, por të drejtat e botimit në gjuhë të huaj i ka shtëpia botuese britanike./tvklan.al