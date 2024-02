Licensat për lojërat e fatit online do të jepen me garë

15:50 01/02/2024

Shalsi: Me kritere vlerësimi dhe pikëzimi, prioritet kush ka eksperiencë

Licensat për lojërat e fatit online do duhet të jepen me garë. Ky është një nga ndryshimet që PS kërkon të bëjë në draftin e propozuar nga qeveria. Gjatë shqyrtimit në Komisionin e Ekonomisë, Eduart Shalsi dha detaje se si synon të bëhet dhënia e këtyre licensave, të cilat do të jenë në numër të kufizuar.

“Të organizohet me garë, me kritere vlerësimi dhe pikëzimi, jo vetëm të parametrave teknikë, por edhe të potencialit ekonomik. Pra me ofrimin e ofertës më të mirë ekonomike.”

Komisioni propozon një sistem monitorimi nga shteti për të shmangur manipulimin e platformave.

“Çdo transaksion, çdo ndërhyrje që bëhet në platfomat e kompanive private. I gjithë ky aktivitet të jetë online i pasqyruar në një server, pranë Ministrisë Financave.”

Deputeti Erion Brace i konsideron këto ndryshime të pamjaftueshme dhe kërkon një sistem më shtrëngues për të gjithë ata që do bëhen pjesë e organizimit të lojërave të fatit online.

“Pasi të zhvillohet procedura e garës e ku di unë të tjera me radhë për të dhënë ato licensa, kontrollin e fundit dhe miratimin e fundit ta japë një organ si SPAK-u.”

Komisioni i Ekonomisë i ka kërkuar qeverisë një draft të ri të këtij ligji, ku të përfshihen të gjitha propozimet e tyre.

