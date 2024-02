Liderët e BE-së bindin Orbanin

15:58 01/02/2024

Liderët europianë gjejnë gjuhën e përbashkët për miratimin e ndihmës financiare prej 50 miliardë Euro, me kryeministrin hungarez Viktor Orban, të vetmin prej tyre që e kundërshtonte.

Marrëveshjen e njoftoi Presidenti i Këshillit Europian Sharl Mishel, përmes një postimi në rrjetin “X” paraditen e kësaj të enjteje. Deri më tani nuk është dhënë asnjë detaj se si arritën liderët e unionit të bindin kryeministrin hungarez të heqë dorë nga kërcënimet e tij për vendosjen e VETO-s ndaj kësaj ndihme. As vetë Viktor Orban nuk ka bërë asnjë deklaratë për këtë çështje.

Ndryshimi nga plani i deritanishëm është që i gjithë fondi do i kalojë Ukrainës me këste, brenda një periudhe 4-vjeçare dhe në mesin e kësaj periudhe, vendeve skeptike si Hungaria do t’u jepet mundësia të kërkojnë rishikim. Paketa nuk parashikon ndihma ushtarake, por fonde për pensionet dhe pagat.

Kryeministri hungarez e ka kushtëzuar deri më tani miratimin e kësaj pakete me çlirimin e fondit prej 20 miliardë euro për Hungarinë nga Brukseli, i bllokuar me argumentin se Budapesti ka shkelur parimet e luftës kundër korrupsionit dhe për të drejtët e njeriut. Shumë politikanë europianë e shohin qëndrimin e Orbanit, si përpjekje për të favorizuar mikun e tij në Kremlin Vladimir Putinin.

Tv Klan