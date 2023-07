Liderët e rajonit kërkojnë fonde shtesë nga BE

Shpërndaje







23:38 17/07/2023

Brnabić në Tiranë: Ballkani i Hapur vijon

Kryeministrat e Serbisë, Maqedonisë së Veriut dhe Malit të Zi, në një zë në kërkesën për fonde shtesë nga BE-ja. Në deklaratat e tyre nga oborri i viles qeveritarë në Tiranë pas takimit jo formal të thirrur nga kryeministri Rama, Ana Brnabiç, Dimitar Kovaçevski dhe Dritan Abazoviç u shprehen se nisma Ballkani i Hapur dhe Procesi i Berlinit plotësojnë njëra-tjetrën.

Sipas kryeministres serbe Brnabiç fakti se projektet e Ballkanit të Hapur po finalizohen nënkupton se kjo nismë po funksionon si duhet.

Ana Brnabic, Kryeministrja e Serbisë: Diskutuam gjithashtu nismat që kemi në kuadër të “Ballkanit të Hapur”, të cilat janë mjaft komplementare me Samiti i Procesit të Berlinit. Ballkani i Hapur” vazhdon të ekzistojë, me iniciativat e përbashkëta. Vetëm tre ditë më parë është hapur një ekspozitë e përbashkët në Qendrën Kulturore Serbe në Paris.

Dritan Abazoviç, Kryeministër i Malit të Zi: Qëllimi ynë është që së bashku të përmbushim më shpejt të gjitha detyrimet tona dhe të shpërblehemi nga BE-ja për punën tonë. Deri në fund të vitit, në Samitin e Brukselit do të mund të arrihet me një metodologji të re për të gjithë rajonin që do të na siguronte fonde shtesë, përveç atyre që kemi aktualisht.

Sipas kryeministrit maqedonas Dimitar Kovaçevski në fokus të bisedës ishte edhe plani i BE-së për integrimin e shpejtë të vendeve të Ballkanit Perëndimor, i cili, sipas tij përfshin një afrim më të shpejtë të vendeve të rajonit ndaj tregjeve perëndimore, rritje të fondeve për financimin e projekteve rajonale.

Dimitar Kovaçevski, Kryeministër e RMV: Ky është një plan vërtet ambicioz për të cilin do të punojmë të gjithë së bashku. Deri në 16 tetor, e edhe pas kësaj, do të vazhdojmë me ratifikimin e kontratave që tashmë janë nënshkruar në Berlin vitin e kaluar dhe për të cilat tashmë jemi duke punuar.

Në samitin e Tiranës mungoi vetëm kryeministri kosovar Kurti që ndodhej në simpoziumin e Kretës.

Klan News