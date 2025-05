Ukraina dhe aleatët e saj evropianë i kanë bërë thirrje Presidentit rus, Vladimir Putin, të bjerë dakord për një armëpushim 30-ditor, i cili mund të fillojë që të hënën.

Friedrich Merz, kancelari i ri gjerman, Presidenti francez Emmanuel Macron, Kryeministri britanik Keir Starmer dhe homologu i tij polak Donald Tusk mbërritën së bashku me tren në Kiev.

Më pas, ata u pritën nga presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, teksa bënë homazhe për viktimat e luftës në memorialin e Sheshit të Pavarësisë.

Liderët evropianë kërcënuan me sanksione të reja Presidentin Vladimir Putin nëse ai nuk i përmbahet marrëveshjes.

“Pra, të gjithë ne këtu së bashku me SHBA-në po e kritikojmë Putinin. Nëse ai e ka seriozisht paqen, atëherë ka një shans ta tregojë këtë”, u tha kryeministri britanik Keir Starmer gazetarëve.

Pas bisedimeve liderët evropianë zhvilluan një bisedë telefonike me Presidentin amerikan Donald Trump.

Macron tha se, me kusht që armëpushimi të zbatohet, ai do të monitorohet kryesisht nga Shtetet e Bashkuara dhe vendet evropiane do të kontribuojnë.

Një reagim për një armëpushim 30 ditor pati edhe nga Kremlini përmes zëdhënësit Dmitri Peskov, i cili u shpreh se ndihma ushtarake perëndimore për Ukrainën duhet të ndalet në mënyrë që të respektohet një armëpushim i përkohshëm.

Peskov, iu përgjigj me ironi kërcënimeve për sanksione, “Moska nuk pranon propozimin për një armëpushim 30-ditor në Ukrainë. “

“Tani jemi mësuar të gjithë me sanksionet. Madje kemi një ide se çfarë do të bëjmë pasi të vendosen, si do t’i minimizojmë pasojat e tyre”, u shpreh Peskov në një intervistë për një media ruse.

“Pra, përpjekja për të na trembur me këto sanksione është humbje kohe. Dhe problemi i tyre është se po ndihen të shqetësuar”, përfundon Peskov.

Klan News