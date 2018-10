Tjetër disfate për Panuccin në Kombëtare

Shqipëria e Christian Panuccit pëson një tjetër disfatë në Ligën e Kombeve që duket se do t’i kushtojë shumë për ecurinë në këtë turne.

Njëlloj si ndaj Skocisë, 2-0 u mundën kuqezinjtë edhe me Izraelin në Ber Sheva. Një tjetër humbje që thellon bilancin negativ të trajnerit italian në stolin e kuqezinjve si në takime miqësore ashtu edhe në takime zyrtare. Me Izraelin, Shqipëria pati një mundësi të mirë që në minutën e shtatë me Balajn, por Harush grushtoi goditjen e sulmuesit kuqezi. Aksioni pasardhës solli edhe golin e Izarelit. Hemed shfrytëzoi një pasim të gjatë të portierit Harush. Mbrojtësit dhe Strakosha ishin të papërgatitur, duke lejuar golin.

Me kalimin e minutave loja e Shqipëria u përmirësua. Balaj dhe Xhaka rrezikuan seriozisht portën izraelite, por Harush ishte në i vëmendshëm me ndërhyrjet e tij. Pas pushimit rastet nuk munguan, por u desh minuta e 60’ për t’iu afruar golit të barazimit, por Balaj ishte me pak vonesë. Memushaj dhe Gjimshiti u shfaqën të rrezikshëm, por pa arritur të festojnë golin. Strakosha u tregua i vëmendshëm, duke penguar Izraelin të shënojë.

Lilaj me goditjen e tij në të 75’ iu afrua sërish golit, por Harush ishte në një ditë të mirë. Përfshirja e të riut Vrioni në vend të Balajt nuk solli ndryshim të rezultatit. Strakosha ishte shpëtimtar duke grushtuar dy goditje njëra pas tjetrës në minutën e 80’. Përpjekjet e mëvonshme nuk dhanë rezultat.

Në të 83’ Izraeli dha goditjen finale me golin e Seba. Panucci kishte në dispozicion edhe një zëvendësim të tretë që nuk e kreu edhe pse skuadra po humbiste. Ndeshja e fundit do të jetë ajo ndaj Skocisë më 17 Nëntor, por shpresat për vendin e parë në grup duket se janë shuar për Shqipërinë.

