Ligji i ri për turizmin, Mete: Nuk preket qiradhënësi individual

14:15 11/01/2024

Kumbaro: Formalizimi i rregullave të lojës, synojmë formalizimin e tregut të turizmit

Ashtu siç pritej prej kohësh tashmë qeveria ka miratuar projektligjin e ri për turizmin. Pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave, ministrja e Turizmit, Mirela Kumbaro tha se ligji i 2015 nuk i përgjigjej më realitetit turistik të vendit dhe fokusi mbetet te formalizmi i tregut në këtë sektor.

“Sot miratuam në mbledhjen e parë të qeverisë për këtë vit, ndryshime për një ligj të rëndësishëm. Turizmi ka qenë e do jetë kryefjalë, ligji i 2015 nuk i përgjigjej realitetit dhe dinamikave të reja. Edhe vizioni i qeverisë është shumë më i avancuar se ligji i 2015. Kjo bënte të nevojshme nevojën për ndryshime ligjore, qoftë për realitetet e reja në tregun e turizmit, kërkesat e konsumatorit, për të dhënë garanci më shumë për shërbime më cilësore. Për kërkesat për të pasqyruar disa realitete të strukturave akomoduese që nuk ishin në ligjin ekzistues, është një mekanizëm për formalizmin e tregut të turizmit. E zgjidhim me ligjin që sapo miratuam sot.”

Ndërsa Ministri i Financave, Ervin Mete u shpreh se në bashkëpunim me ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit është propozuar një ligj ku Këshilli i Ministrave do të ketë qasje ndërvepruese me sektorin që do të shërbejë si metodologji referuese.

“Në ditët në vijim, Ministria e Financave do të publikojë dhe disa sqarime për përdorimin e platformave për të qenë të qartë dhe transparentë që u përgjigjen qasjes se drejtë fiskale. Nuk ndryshon gjë për qiradhënësit individualë, por do të japim sqarim në mënyrë që të jenë të qartë për përgjegjësitë ligjore, që të bëhet taksimi i drejtë. Për operatorët turistikë do të përcaktohet metodologji të shfrytëzimit të kapaciteteve sipas sektorëve, e cila do të jetë metodologji referuese për taksimin e tyre, që të bëhet sa më i drejtë.”

Me ligjin e ri të turizmit synohet të garantohet konkurrenca e ndershme, sikurse lehtësimi i procedurave të praktikave burokratike, edhe në raport me ministritë apo agjencitë.

