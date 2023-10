Ligji për studentët e Mjekësisë, avokati Daci: E kalon testin kushtetues, masa për të kufizuar largimin është proporcionale

23:36 04/10/2023

Këtë të mërkurë në emisionin “Opinion” u diskutua për ligjin për studentët e mjekësisë që i detyron ata që të firmosin një kontratë dhe të punojnë në Shqipëri për disa vite pas përfundimeve të studimeve.

Për këtë arsye të ftuar në studio ishin disa studentë të Mjekësisë. I pranishëm ishte edhe avokati Jordan Daci.

“Është shumë e rëndësishme të themi që njerëzit do të donin të jetonin të lirë, por janë të dënuar për të jetuar në shoqëri, të gjithë ne. Secili prej nesh ka një rol të caktuar. Shoqëria nuk funksionon nëse secili prej nesh sheh vetëm interesin e vet. Pra kemi të drejta dhe detyrime ndaj njëri tjetrit”, iu drejtua avokati studentëve.

Sipas tij ka disa profesione të rregulluara ku futen edhe degët e mjekësisë në përgjithësi. Me këto profesione, sqaroi Daci, shteti bën politika pasi janë fusha të ndjeshme për jetën e njeriut.

“Profesionet e rregulluara janë profesione që kanë ligj të posaçëm për një arsye të thjeshtë sepse me këto profesione shteti bën politika edhe gjeografike midis të tjerave. Janë profesione që janë të ndjeshme për jetën e njeriut dhe duhet t’i shpërndajë kudo”, u shpreh ai.

Daci theksoi se ka edhe profesione të tjera që kanë detyrime dhe këtu përmendi gjyqtarët dhe magjistratët.

“Edhe gjyqtarët, edhe magjistratët janë të detyruar të shkojnë ku t’u thotë shteti dhe nëse nuk shkojnë do të paguajnë lekët që kanë marrë nga dita e parë deri ditën e fundit. Kjo ndodh prej disa dekadash”, u shpreh ai.

Pavarësisht se solidarizohet me ta, Daci u tha studentëve, të paktën atyre që ishin në studio, se ligji nuk prek asnjërin pasi të gjithë thanë që duan të qëndrojnë në Shqipëri.

“Ajo për të cilën duhet të bini dakord, biles unë solidarizohem me studentët pasi vetë kam qenë student, kam qenë shumë aktiv, problemi është shumë i thjeshtë që ju keni një problem në raport me pozicionin sepse ndërkohë që kritikoni dhe thoni nuk jemi dakord, juve nuk ju prek fare. Nëse do të jeni sinqertë në këtë që pohoni kur ju pyet Blendi a do ikni, praktikisht ligji nuk ju kap fare sepse të gjithë thoni do rrimë në Shqipëri”, tha ai.

Por sipas avokatit, ky ligj ka disa pluse për këta studentë.

“Ju siguron banesën nëpërmjet kredisë së butë. Ju siguron punësimin e sigurtë dhe normalisht të merrni një shtëpi sot sipas statistikave duhen 25 vite punë, ndërkohë ju e merrni që ditën e parë me kredi të mbuluar nga shteti, mjekët, këta që do nënshkruajnë kontrata gjithmonë”.

Por a mjaftojnë këto? Daci u shpreh se jo por theksoi se “Shqipëria nuk është Gjermani”.

Madje për studentët shtoi se çështje të tilla janë trajtuar disa herë nga Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut. Madje sipas tij, detyrimi duhet të shtrihet edhe në shumë sektorë të tjerë. Sa i përket mënyrë se si, këtu tha se mund të ketë variante pafund, por sipas tij, masa për të kufizuar largimin është proporcionale, madje e kalon “testin kushtetues”.

“Jam i sigurtë që edhe këtu tek ne ka nevojë që ky detyrim të shtrihet edhe në shumë sektorë të tjerë dhe sa më shumë ne ekspozohemi ndaj largimit të trurit aq më shumë do duhet të zgjerojmë këtë detyrim. A ishte kjo mënyra ideale? Sigurisht që këtu mund të ndahen pafund variante, por gjithsesi duhet të bimë dakord që masa për të kufizuar largimin është proporcionale dhe e kalon atë testin që ne e quajmë testin kushtetues. Jam i sigurtë që dhe gjasat që kjo gjë të fitohet në Gjykatë Kushtetuese janë pothuajse zero për një arsye të thjeshtë sepse bëhet një peshim midis interesit publik… Sigurisht kjo nuk do të thotë që ju nuk duhet të “kompensoheni” për “dëmin” që pësoni sepse po sakrifikoheni për të mirën e shoqërisë sikurse dhe shumë profesione të tjera”, tha Daci.

Ai i këshilloi studentët që të mëshojnë më shumë tek përfitimet e tjera që mund të marrin studentët nga ky ligj.

“Jam shumë i sigurtë që qeveria duhet ta mendojë që të shtojë akoma më shumë mundësitë për të nxitur që ju të ndiheni mirë”, tha avokati Daci./tvklan.al