Lihen në burg vrasësit e Liridonës

16:07 03/12/2023

Naim Murseli i gjeti pistoletën dhe i pagoi 30 mijë euro Granit Plavës për vrasjen e gruas

Nga një muaj paraburgim u është caktuar Naim Murselit dhe dy të akuzuarve të tjerë për rastin e vrasjes së Liridona Ademajt në seancën fillestare. Naim Murseli akuzohet për veprën penale “vrasje e rëndë në bashkëkryerje”, Granit Pllava për “vrasje të rëndë dhe armëmbajtje pa leje”, ndërsa Kushtrim Kokalla për “marrëveshje për të kryer vrasje të rëndë”.

Sipas akuzës thuhet se Murseli e kishte pajisur me armë Granit Plavën dhe kishin inskenuar ngjarjen. Ai i kishte premntuar Plavës 30 mijë euro për vrasjen.

“Ekziston dyshimi i bazuar se i pandehuri N.M me dashje që ta privojë nga jeta në mënyrë dinake bashkëshorten e tij, ishte marrë vesh me të pandehurin G.P për ta vrarë tani të ndjerën L.M, ku paraprakisht i pandehuri N.M e kishte pajisur me armë të pandehurin G.P dhe kishin inskenuar veprën penale të Grabitjes, e cila është realizuar me datë 29.11.2023 rreth orës 20:25 minuta , në fshatin Bernicë, Komuna e Prishtinës.”

Sipas aktakuzës Naimi ishte duke lëvizur me veturën e tij, në të cilën kanë qenë e ndjera Liridona dhe dy fëmijët e tyre, papritmas ka dalë para veturës i pandehuri Granit Plava me maskë në kokë dhe revole në dorë, ku sipas marrëveshjes paraprake Naimi me fëmijët kishin dalë nga makina dhe ishte larguar nga vendi i ngjarjes kinse për të ikur, ndërsa në veturë kishte mbetur tani e ndjera, të cilën i Graniti e kishte qëlluar nga afërsia me një plumb në qafë dhe si pasojë e plagës vdekjeprurëse, e ndjera kishte ndërruar jetë në vendin e ngjarjes.

Sipas prokurorisë për këto veprime i Naim Murseli paraprakisht i kishte premtuar të Plavës shumën e të hollave prej 30,000.00 €, thuhet nga Gjykata.

Naim Murseli dhe dy të tjerët janë çuar në gjykatë nëpërmjet hyrjeve alternative duke shmangur kështu mediat. Skënder Gojani, avokati Granit Plavës, tha se “klienti i tij është mbrojtur në heshtje”.

Avokatët tjerë refuzuan të deklarohen për media. Ndërkohë familja Ademaj është duke përfunduar procedurat ligjore për zhvarrimin e motrës së tyre. Tha se ia kanë lënë drejtësisë në duar që të merren me rastin.

Ndërsa me fëmijët do të merret shteti suedez. Ai tregoi në detaje se si e ka kuptuar për vrasjen e motrës dhe dyshimet e para të tij.

Liridona Ademaj është vrarë më 29 nëntor një një inksenim të grabitjes së armatosur e që sipas aktakuzës del të jetë e porositur nga bashkëshorti i saj.

Një protestë është organizuar edhe para ambasadës së Kosovës në Tiranë të cilës i është bashkuar edhe vetë ambasadori Skënder Durmishi.

