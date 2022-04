Lihet në burg administratori i “Alba Exotic Fruit”

15:48 09/04/2022

Avokati: Përpjekje për të goditur biznesin

Gjykata e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka lënë në burg administratorin e kompanisë Alba Exotic Fruit, Eduart Dauti.

Ky i fundit u arrestua pasditen e 6 Prillit nga Policia e Tiranës pas 8 muajsh arrati, pasi në konteinerët me banane të importuara prej kompanisë së tij gjatë vitit 2021 janë kapur 5 ngarkesa me kokainë me peshë totale 43.5 kg.

Nisur nga ngarkesat e shumta të zbuluara, SPAK akuzon Dautin si të përfshirë në trafikun e drogës në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Por avokati i tij, Baftjar Rusi tha pas seancës se arrestimi i Dautit u bë në ditën që ai do vetëdorëzohej në polici. Ndërsa shtoi se klienti i tij nuk ka lidhje me drogën e gjetur në konteinerë.

Në Gusht të 2019 po në konteinerët e kësaj kompanie u gjet dhe sekuestrua edhe një sasi prej 137 kg kokainë dhe në pranga përfunduan 3 persona por nga hetimet u zbulua se droga nuk kishte lidhje me Alba Exotic Fruit.

