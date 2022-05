Lija e majmunëve, teste të veçanta dhe terapi për virusin në Maqedoninë e Veriut

Shpërndaje







19:40 25/05/2022

Mehmedoviç: Gjendja me këtë virus nuk është proporcionale me Covid-19

Komisioni për Sëmundje Infektive në Maqedoninë e Veriut ka shfaqur shqetësime për shkak të përhapjes së lisë së majmunëve në botë, jashtë rajoneve endemike si Afrika Qendrore dhe Perëndimore, por thonë se situata po ndiqet me kujdes.

Instituti për Shëndet Publik që javën e kaluar ka kontaktuar me OBSH-në që të sigurohen mjete për diagnostikimin e lisë së majmunëve. Kjo, siç u tha nga Komisioni për Sëmundje Infektive, do të bëhet përmes testimit PCR. Me OBSH-në bisedohet edhe për furnizimin me terapi kundër këtij virusi, siç janë vaksinat dhe ilaçi specifik.

“Kjo gjendje me linë e majmunëve nuk është proporcionale me pandeminë me Covid, por duke pasur parasysh se duam të jemi të gatshëm si sistem, u dakorduam ta ndjekim situatën dhe të sigurojmë gjithçka që nevojitet për planin eventual për mjekim të pacientëve. Virusi i lisë së majmunëve ekziston gjysmë shekulli. Të gjitha vendet kanë problem të sigurojnë trajtim cilësor dhe diagnostifikim. Instituti për Shëndet Publik veç më ka vendosur kontakt me OBSH-në që të furnizohen teste dhe terapi”.

KSI-ja thotë se virusi i lisë së majmunëve, edhe pse ekziston tashmë gjysmë shekulli, shumë rrallë është identifikuar në këtë pjesë të kontinentit dhe për këtë shkak shumë vende kanë probleme për të siguruar diagnostikë dhe trajtim cilësor.

Simptomat e këtij virusi janë ndryshim në lëkurë, temperaturë e lartë, dhimbje të muskujve, lodhje.

Sa i përket situatës me Covid – 19, Mehmedoviç tha se nuk ka ndryshime sepse gjendja është stabile.

Klan Maqedonia