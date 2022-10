Lila: Futbollistë nga Superliga në kombëtare, hap pozitiv

15:43 18/10/2022

“Ndikon edhe në forcimin e kampionatit shqiptar”

Një nga njerëzit që ka kërkuar me forcë që në kombëtaren e futbollit duhet të ftohen edhe lojtarë të Superligës është Andi Lila. Ish-mbrojtësi shprehet i lumtur që më në fund përfaqësuesja kuqezi do të përbëhet më së shumti me futbollistë të kampionatit shqiptar.

“Nëse kemi futbollistë të grumbulluar për ekipin kombëtar nga kampionati shqiptar, padiskutim do të kemi një kampionat më të bukur, do të kemi më shumë tifozë në stadiume. Kampionati duhet të bëhet brand”, tha Lila.

Në vitin 2011 Josip Kuzhe, trajneri i kombëtares në atë kohë bëri një grumbullim të tillë në Turqi. Pranë kombëtares u afruan shumë futbollistë si Odise Roshi, Sokol Cikalleshi apo edhe vetë Lila. Ai ka një këshillë për ata që do të nisin grumbullimin më 22 tetor.

“Duhet të jenë në formën e tyre maksimale që të shprehin të gjithë talentin e tyre jo vetëm në ndeshjen kundër Arabisë, por edhe në çdo stërvitje, në çdo grumbullim. Në këtë ndeshje do të ketë menaxherë të ndryshëm. Pra çdo futbollist shpresoj shumë që të ketë një performancë të mirë”, u shpreh ish-futbollisti i kombëtares.

Ndeshja miqësore me Arabinë Saudite do të luhet në stadiumi Al Nahyan në Abu Dhabi.

