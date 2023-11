Lilian Thuram promovon librin në Shqipëri

Shpërndaje







15:57 15/11/2023

Legjenda e futbollit në takim me Veliaj: Jeni një kryebashkiak i jashtëzakonshëm

Kampioni i Botës dhe Europës, Lilian Turam zhvilloi një takim me kryetarin e Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj. Legjenda e futbollit ndodhet në vendin tonë, për të prezantuar librin e përkthyer në shqip, të titulluar ‘Mendimi i bardhë’. Në takimin me Veliajn, Ata diskutuan dhe shkëmbyen ide mbi nismat sportive dhe promovimin e luftës kundër racizmit.

“Jam në Tiranë për të prezantuar librin tim, i cili është përkthyer në shqip, dhe shpresoj se do të ndryshojë mendësinë e njerëzve. Ndonjëherë njerëzit kanë paragjykime dhe nuk e kuptojnë se nga vijnë. Por, unë besoj se është gjithmonë e nevojshme ta njohim historinë, në mënyrë që të ecim përpara. Është një kënaqësi t’ju takoja, jeni një kryebashkiak i jashtëzakonshëm, shumë i aftë, dhe personi që e ka thënë këtë nuk është shqiptar. Pra, e thotë dikush që ka këndvështrimin e tij nga jashtë”,

Kreu i Bashkisë vlerësoi nismat e kampionit të botës kundër racizmit, veçanërisht në një moment kur në Europë po diskutohet gjithnjë e më shumë për rritjen e frymës së ksenofobisë.

Lilian Thuram është një legjendë e futbollit me karrierë të pasur dhe me ndikim edhe jashtë fushe. Ai ka fituar Kupën e Botës me kombëtaren franceze në vitin 1998 dhe ka luajtur një rol kyç në suksesin e tyre. Pas përfundimit të karrierës së tij futbollistike, Thuram është angazhuar në aktivitete bamirësie dhe ka ngritur zërin e tij për drejtësi dhe barazi shoqërore.

Klan News