Lille zyrtarizon Edon Zhegrovën

Shpërndaje







14:45 15/01/2022

Sulmuesi shqiptar firmos me kampionët e Francës deri në vitin 2026

Edon Zhegrova ka bërë hapin e madh të karrierës. Sulmuesi shqiptar i përfaqësueses së Kosovës është zyrtarizuar te kampionët në fuqi të Francës, Lilë. 22-vjeçari ka nënshkruar një kontratë afatgjatë deri në qershor 2026 me ekipin e Lig Ë, duke qenë konfirmuar se Lilë beson shumë te aftësitë e Zhegrovës. Lilë pagoi diku te 7 deri në 8 milionë euro në arkat e Bazelit për kartonin e tij.

‘Është një ditë e madhe për mua, një hap i madh në karrierën time, në një kampionat të madh, në një klub me lojtarë të mëdhenj me të cilët do të mund të përmirësohem. Jam shumë i lumtur që jam këtu. Tani do të bëj më të mirën për Lilën’, tha Zhegrova për faqen zyrtare të klubit.

Te skuadra franceze, e cila siguroi kalimin në raundin e 1/16-ave të UEFA Champions Ligë, ku do të masë forcat me kampionët në fuqi të turneut, sulmuesi shqiptar do të mbajë fanellën me numrin 23.

Tv Klan