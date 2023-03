Lindjet me operacione, shifrat drejt rritjes

16:45 10/03/2023

Mjekët: Tendencë në rritje nga nënat e reja

Vitin që shkoi në Shqipëri kanë ardhur në jetë afro 23 mijë foshnja dhe pothuajse gjysma e tyre nga lindje cezariane. Mjekët obstetër gjinekologë thonë se tendenca e lindjeve me operacion kundrejt asaj natyrale po vjen gjithnjë e më shumë në rritje.

Eljona Demaliaj, drejtore e maternitetit “Mbretëresha Geraldinë”: Tendenca e lindjeve me operacion vazhdon të jetë deri diku e lartë. Ne jemi diku 38-39 % e lindjeve.

Sipas ekspertëve lindja natyrale rekomandohet më shumë për nënat e reja, kjo dhe për faktin e risqeve që mbartin ndërhyrjet cezariane.

“Lindja natyrale është më e mirë. OBSH është shumë e qartë përsa i përket risqeve pre-operatore. Çdo intervent kirurgjikal ka risqe, por zbatimi i protokolleve sjell ulje të risqeve”.

Për të gjitha nënat e reja që vendosin të sjellin ën jetë një foshnje, bluzat e bardha rekomandojnë konsultën me mjekun specialist, pasi është ky i fundit i cili vendos së bashku me pacientin për ndërhyrje ose jo. E rëndësishme sipas bluzave të bardha është edhe ndjekja periodike e grave shtatzëna me specialistin për të shmangur rreziqet e ndryshme.

