Lindjet “në pikiatë” për 2022

18:22 10/02/2023

INSTAT: Lindën 23,570 bebe, ulje me 13.6% në krahasim me 2021

Vitit 2022 ka shënuar për herë të parë nivelin më të ulët të lindshmërisë në vend. Madje lindjet janë më të ulta se sa skenari pesimist i projeksioneve të popullsisë.

Sipas INSTAT, lindshmëria në vend për vitin 2022 është 23,570 bebe, duke pësuar një rënie me 13.6% në krahasim me vitin 2021 që u regjistruan 27.284 lindje.

Rënia e lindjeve po përmbys të gjitha skenarët për ecurinë e popullsisë në vend duke dëshmuar se, popullsia përveç se po tkurret, po plaket me shpejtësi prej emigrimit masiv të moshave të reja.

Numri i lindjeve për tremujorin e katërt 2022 është 5.963, duke shënuar një rënie me 13,7%, krahasuar me tremujorin e katërt 2021.

Në tremujorin e katërt 2022, të gjitha qarqet e vendit shënuan ulje të numrit të lindjeve, në krahasim me tremujorin e katërt 2021.

Në tremujorin e katërt 2022, qarku me numrin më të lartë të lindjeve është Tirana me 2.121 lindje, ndërsa qarku me numrin më të ulët është Gjirokastra me 93 lindje.

Rënien më të vogël në përqindje të lindjeve, gjatë tremujorit të katërt 2022 krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2021 e zë qarku i Shkodrës me 8%, ndërsa rënien më të madhe e ka qarku i Korçës me 28,2%.

Shtesa natyrore për vitin 2022 është pozitive, pasi vdekshmëria është rikthyer në nivelet e para pandemisë. Për 2022 janë regjistruar 22,900 vdekje, duke bërë që shtesa natyreore e popullsisë të jetë 675 lindje më shumë se vdekjet.

Klan News