Lindsay Lohan në një udhëtim pas dasmës në Turqi

12:52 11/07/2022

Jeta martesore duket se i përshtatet më së miri Lindsay Lohan. Vetëm disa javë pasi njoftoi se ishte martuar me Bader Shammas, aktorja u nis për në Turqi për disa pushime. Lindsay postoi disa foto nga qëndrimi i saj në një rezort luksoz në Bodrum, duke përfshirë edhe disa foto me bikini blu kobalti, teksa merrte rreze dielli përgjatë Rivierës Turke. Në një foto, ajo shfaqet elegante dhe e shtrirë mbi një shtrat me rrjetë. Në një tjetër, ajo bën një selfie duke nxjerrë në pah dekoltenë shpërthyese.

“Dielli në mendjen time”, ka shkruar ajo në postimin e saj, i cili përfshinte gjithashtu një foto nga afër ku shihet nga qielli dhe duke buzëqeshur.

Në fillim të kësaj jave, Lindsay, e cila banon në Dubai, ndau edhe më shumë foto nga udhëtimi relaksues, duke përfshirë një pamje të mrekullueshme të detit Egje. Asnjë fjalë nëse arratisja turke ishte një udhëtim i vetëm apo ndoshta një muaj mjalti me Baderin, fytyra e të cilit nuk duket në fotot e aktores.

Në fillim të këtij muaji, në ditëlindjen e saj të 36-të, Lindsay ndau në Instagram një mesazh për partnerin e saj prej më shumë se tre vitesh, duke e quajtur atë “burrin e saj”. Përfaqësuesi i saj më vonë konfirmoi se aktorja ishte martuar.

