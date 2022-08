Lindshmëria në “pikiatë”

19:20 09/08/2022

Indeksi i fekonditetit ulet në 1,32 fëmijë, çiftet nuk zëvendësojnë vetveten

Gratë në Shqipëri po lindin gjithmonë e më pak fëmijë, duke ngadalësuar ndjeshëm shtesën natyrore të popullsisë. Sipas të dhënave të fundit të Institutit të Statistikave rezulton se në 10 vitet e fundit lindjet kanë ardhur në rënie, tashmë të rralla janë çiftet që bëjnë më shumë se 2 fëmijë.

Sipas INSTAT, në vitin 2021 indeksi i lindshmërisë shënon vlerën 1,32 fëmijë për grua. Kjo është edhe vlera më e ulët historike në vendin tonë.

Ky koeficient ka pësuar ulje me 0,02 pikë në krahasim me 2020, që ishte, 1,34, ndërsa në krahasim me para 10 viteve ulja është 0,39 pasi në 2012 koeficienti I fekonditetiti ishte 1,71.

Me këtë ecuri popullsia e Shqipërisë po pëson rënie në mënyrë të pakthyeshme për shkak se tashmë lindshmëria është shumë poshtë normës së zëvendësimit dhe çiftet nuk arrijnë të zëvendësojnë vetveten.

Që një popullsi të mund të frenojë rënien duhet që norma e lindshmërisë të jetë së paku 2.1 fëmijë për grua, shifër e cila ka qenë deri në vitin 2001, ku koeficienti i fekonditetit ishte 2,31. Çka do të thotë se 100 gra në vitin 2001 lindnin 231 fëmijë, në 2021, 100 gra lindin rreth 132 fëmijë.

Por duke nisur që nga vitit 2002 kur koeficienti zbriti në 1,9, lindshmëria në këto 20 vite po shënon ulje të ndjeshme pavarësisht incentivave që ka vendour qeveria, siç është dhe bonusi për bebet. Gjatë vitit që lamë pas lindën vetëm 27 mijë foshnja ndërsa në 2012 ishin rreth 34 mijë.

