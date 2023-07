Lindur në SHBA, valltarja 22-vjeçare nuk i harron rrënjët: Çfarëdo që bëj është për të mirën e popullit tonë

17:44 27/07/2023

Grupi “Rozafati” është një ruajtës i traditës shqiptare ku fëmijë e të rinj nga familjet shqiptare që jetojnë në Nju Jork mësojnë vallet tona popullore. Angjelina Nika është koreografja e grupit i cili së fundmi u bë pjesë e Festivalit Folklorik në Gjirokastër.

Të rinjtë janë të gjithë të lindur në SHBA por kanë mësuar të flasin gjuhën shqipe ndërsa janë pjesë e “Rozafatit” që prej moshave të vogla. Meri është një prej vajzave që ndan historinë e saj me grupin “Rozafati” për programin “Rudina” në Tv Klan.

Meri: Kam filluar duke filluar me “Rozafatin” kur kam qenë 14-15 vjeçe. Tani jam gati 22 vjeçe, ka 7-8 vjet që kam filluar të kërcej me “Rozafatin”. Prindërit e mi janë nga Malësia e Madhe, babin e kam nga Hoti dhe nënën nga Kastrati.

Rudina Magjistari: U gjende në këtë grup vallesh rastësisht, ishte dëshira jote apo ishte një shtysë nga prindërit për t’u bërë pjesë?

Meri: Faktikisht prindërit e mi vendosën që unë të kërcej me grupin “Rozafati”.

Rudina Magjistari: Vendosën ata?

Meri: Po se kur je në moshën 14-15 vjeç, ti mendon se çfarë po mendojnë shoqet e mia, ndoshta po më gjykojnë por nëna ime tha “ti do të fillosh me Rozafatin” kështu që jam shumë falenderuese sepse Rozafati ka ndryshuar jetën time dhe Angjelina më ka ndryshuar jetën time.

Rudina Magjistari: Kur e dëgjove në fillim që të thanë prindërit “do kërcesh me grupin Rozafati” dhe pikëçuditëse, si reagove, të pëlqeu ideja apo e kishe pak me dyshim në fllim?

Meri: Në fillim nuk më pëlqeu se thashë oh, shoqet e mia po më gjykojnë se shumë atje në Amerikë thonë “pse shqiptarët janë kaq patriotikë, pse flasin kaq shumë për Shqipërinë”, isha në shkollë të mesme dhe thashë oh, kanë për të më gjykuar atje por kur fillova me “Rozafatin” unë ndieva një dashuri për vendlindjen e prindërve të mi dhe unë s’kisha për ta ndryshuar kurrë jetën time dhe nuk dua të iki nga “Rozafati”.

Rudina Magjistari: Fantastike! Aktualisht me çfarë merresh tjetër? Ky është një hobi le të themi, me çfarë merresh tjetër?

Meri: Përveç “Rozafatit” tani sapo mbarova shkollën e lartë për Shkenca Politike, tani do të vazhdoj masterin prapë për Shkenca Politike, por do të fokusohem te rajoni i Ballkanit, sidomos shtetet ku jetojnë shqiptarët autoktonë. Do të studioj në Columbia University kështu që shpresoj që çfarëdo që të bëj unë është për të mirën e popullit tonë, por do të vazhdoj prapë me “Rozafatin”./tvklan.al