Linja e re e paketimit të ujit “Lajthiza”

19:58 28/07/2022

Bashkëpunim me gjigandin e teknologjisë gjermane, Krones

Uji “Lajthiza”, një ndër të paktat produkte shqiptare premium, që eksportohet nga Shqipëria në Evropë e më tej, festoi inaugurimin e linjës së re të paketimit të ujit ,e cila është fjala e fundit e teknologjisë te ne në bashkëpunim me gjigandin e teknologjisë Krones .

“Ne jemi aty ku janë klientët tanë dhe Shqipëria ndoshta është një vend i vogël, por “Lajthiza” është një klient shumë i madh. Një sipërmarrës i suksesshëm dallon nga vizioni që ai do të realizojë dhe kështu është “Lajthiza” për ne”.

Në event morën pjesë emra të njohur, nga politika, biznesi, si dhe partnerët e kompanisë Krones , TetraPak .

“Lajthiza” mbetet një ndër kompanitë me inovatore, e cila ka përfituar statusin e investitorit strategjik, ajo zbuloi në event se zonën përreth fabrikës do ta shndërroj në një resort multifunksional me 5 yje.

Tv Klan